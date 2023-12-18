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Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan kadına hafriyat kamyonu çarptı. Kazada kadın hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
18.12.2023 - 22:22,  Güncelleme: 22:23
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Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

ANKARA - Başkentte yaya geçidinden karşıya geçtiği esnada hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında yaya geçidinden yoldan karşıya geçmeye çalışan A.V.'ye hafriyat kamyonu çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisi ile kamyonun altında kalan A.V.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kamyon şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A.V.'nin yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun altında kaldığı anlar çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Ankara, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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