Başkentte kaçak tütün operasyonu: 480 bini dolu, 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Başkentte kaçak tütün operasyonu: 480 bini dolu, 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Ankara'da kaçak sigara ve tütün ürünü ürettiği tespit edilen 4 şahsa yönelik yapılan operasyonda 480 bin adedi dolu, toplam 2 milyon 130 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 9 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 600 adet elektronik sigara, 50 kg sahte bandrollü kıyılmış tütün ve diğer malzemeler de bulundu.

25.04.2024 16:10  Güncelleme: 16:12
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Başkentte kaçak tütün operasyonu: 480 bini dolu, 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi

ANKARA - Ankara'da kaçak sigara ve tütün ürünü ürettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 480 bin adedi dolu, toplam 2 milyon 130 bin makaron ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, il genelinde kaçak sigara ve tütün ürünü ürettiğini tespit ettiği 4 şahıs, icra ettiği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramalarda ise, bir milyon 650 bin adet boş, 480 bin adet doldurulmuş makaron, 9 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara 3 bin 600 adet elektronik sigara, 50 kg sahte bandrollü kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başkentte kaçak tütün operasyonu: 480 bini dolu, 2 milyondan fazla makaron ele geçirildi - Son Dakika

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