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Başkentte sağanak ve dolu etkili oldu

ANKARA - Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı ilçelerdeki yoğun yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini doluya bıraktı. Akşam saatlerinde de başlayan yağmur ve dolu yağışı, Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'nde günlük yaşam olumsuz etkilendi. Misket büyüklüğünde yağan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.