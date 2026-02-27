Bataklığa saplanan hayvan kurtarıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan belediye zabıta ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunkum Mahallesi'nde, Menderes Nehri kenarında bataklık alana saplanan büyükbaş hayvanın kurtarılması için Germencik Belediyesi zabıta ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Ekipler Jandarma ile birlikte koordineli bir şekilde belediyeye ait kepçenin sahadaki görevliler ile çalışmasının ardından hayvan sağ olarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Hemşehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, özverili çalışmalarından dolayı ihbar alanına hızlıca intikal eden zabıta ekiplerimize, kepçe operatörümüze ve saha çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN