Bataklığa saplanan hayvan kurtarıldı

Bataklığa saplanan hayvan kurtarıldı
27.02.2026 09:09  Güncelleme: 09:10
Aydın'ın Germencik ilçesinde, bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, belediye zabıta ve jandarma ekiplerinin ortak çabasıyla kurtarıldı. Ekipler, hayvanı sağ olarak bulundukları yerden çıkararak, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan belediye zabıta ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunkum Mahallesi'nde, Menderes Nehri kenarında bataklık alana saplanan büyükbaş hayvanın kurtarılması için Germencik Belediyesi zabıta ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Ekipler Jandarma ile birlikte koordineli bir şekilde belediyeye ait kepçenin sahadaki görevliler ile çalışmasının ardından hayvan sağ olarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Hemşehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, özverili çalışmalarından dolayı ihbar alanına hızlıca intikal eden zabıta ekiplerimize, kepçe operatörümüze ve saha çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Germencik, 3. Sayfa, Jandarma, Belediye, Zabıta, Aydın, Son Dakika

