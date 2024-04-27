Batan gemide ölen genç, 73 gün sonra toprağa verildi - Son Dakika
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Batan gemide ölen genç, 73 gün sonra toprağa verildi

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan Batuhan A adlı kargo gemisinin makine stajyeri Ahmet Atav, 73 gün sonra Yalova'da toprağa verildi. Cesedin kimliği tespit edildikten sonra cenaze töreni düzenlendi.

27.04.2024 17:28  Güncelleme: 17:32
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Batan gemide ölen genç, 73 gün sonra toprağa verildi

YALOVA - Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A adlı kargo gemisinin makine stajyeri Ahmet Atav Yalova'da toprağa verildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi İmralı Adası açıklarında batan geminin bulunduğu bölgede, 3 gün önce deniz yüzeyinde ceset bulunmuştu. Cesedin kimliğini tespit eden Bursa Adli Tıp Kurumu, cansız bedenin 15 Şubat 2024 tarihinde batan Batuhan A gemisinin makine stajyeri Ahmet Atav'a ait olduğu belirledi. Ardından Atav'ın cenazesi memleketi Yalova'nın Altınova ilçesine getirildi. Ahmet Atav'ın naaşı Hacı Teyfik Yılmaz Merkez Camisi'nde öğleye müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınova İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazede baba Şenol Atav ve anne Hatice Demirkaya taziyeleri kabul ederken güçlükle ayakta durdu.

Cenaze törenine Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca da katıldı.

Kaynak: İHA

Karacabey, Yalova, Bursa, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batan gemide ölen genç, 73 gün sonra toprağa verildi - Son Dakika

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