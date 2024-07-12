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Bataryalardan çıkan yangın korkuttu

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde bulunan elektrikli bisiklet, robot süpürge ve diğer cihazların bataryalarının sebep olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

12.07.2024 12:30
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Bataryalardan çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evde bulunan elektrikli bisiklet, robot süpürge ve diğer cihazların bataryalarının sebep olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Değirmendere Sabiha Gökçen Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan elektrikli bisiklet, robot süpürge ve çeşitli cihazların bataryalarından yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi neticesinde yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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