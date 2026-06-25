Batman Barosu kötü muamele soruşturmasını takip edecek - Son Dakika
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Batman Barosu kötü muamele soruşturmasını takip edecek

Batman Barosu kötü muamele soruşturmasını takip edecek
25.06.2026 15:32
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Batman Barosu Başkanı Çakan, bakım merkezindeki kötü muamele iddialarını sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.

Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, kentte özel bir bakım merkezine yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın Batman adına son derece üzücü olduğunu, baro olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Özel bir bakım merkezinde muhtaç kişilere yönelik kötü muamele iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirten Çakan, iddiaların kamuoyunu derinden sarstığını ifade etti. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve 16 şüphelinin tutuklandığını hatırlatan Çakan, bazı şüphelilerin ise firari olduğunu belirterek, "İddialar oldukça vahim. Ancak bu iddiaların doğruluğu ve suçun oluşup oluşmadığı yapılacak yargılama sonunda mahkeme tarafından ortaya konulacaktır" dedi.

Dosya kapsamındaki deliller arasında görüntüler ve WhatsApp yazışmalarının bulunduğunu ifade eden Çakan, bu belgelerden bakıma muhtaç kişilere yönelik kötü muamele ve darp iddialarının anlaşıldığını söyledi. Çakan, "Devlet desteğiyle faaliyet gösteren ve kamu hizmeti sunan bir bakım merkezinde kalan insanlara hukuk çerçevesinde ve insan onuruna yakışır şekilde davranılması gerekir. İddialar kabul edilemez niteliktedir. Delilleri değerlendirecek olan mahkemedir ve gerekli kararı yargılama sonunda verecektir" diye konuştu.

Denetim mekanizmalarında herhangi bir ihmal veya kusur bulunması halinde bunun da soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakan, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü kaydetti. Batman Barosu olarak ilk günden itibaren süreci takip ettiklerini belirten Çakan, "İnsan Hakları Merkezimiz, Kadın Hakları Merkezimiz ve Batman Barosu olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava açıldığında müdahil olacağız. Baro Başkanı olarak ben de duruşmalara bizzat katılacağım. Batman halkı müsterih olsun, toplum vicdanını yaralayan bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Batman Barosu kötü muamele soruşturmasını takip edecek - Son Dakika

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