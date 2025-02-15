Batman Belediyesinde Usulsüz İşe Alımlar: 192 Çalışanın Sözleşmesi Feshedildi

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DEM Parti döneminde Batman Belediyesine alınan ve terör suçu başta olmak üzere farklı suçlardan kayıtları bulunan 192 kişinin iş akdi feshedildi.

Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Batman Belediyesi Personel A.Ş. ve Bel-kent A.Ş bünyesine 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren farklı zamanlarda toplam 192 kişinin işe alındığının tespit edildiği bildirildi. İşe alınanların 121'inin "korsan ilan" usulü ile ilana çıkılıp ve 113'üne işbaşı yaptırıldığı, 79'unun ise ilana bile çıkılmadan işe alındığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu 192 kişinin işe alım süreçlerinde; "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulmadan Türkiye Çalışma ve İş Kurumu'na (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapıldığı anlaşıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1 günlük 'korsan ilan' yapılarak 121 personel için başvurular alınmış ve 'sözde mülakat' yapılmak suretiyle 121 aday belirlenerek Personel A.Ş. bünyesinde 113 kişi işbaşı yaptırılmıştır. 79 personel ise ilan dahi yapılmadan Belkent A.Ş. bünyesinde işbaşı yaptırılmıştır. İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'a uyulmaksızın, gerekli güvenlik ve arşiv araştırması yapılmadan işbaşı yaptırıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda; Personel A.Ş.'ye alınmak istenen 121 personelin isimleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş olup güvenlik ve arşiv araştırma sonuçları beklenilmeksizin 113 kişinin işbaşı yaptırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Belediye Başkanlığımız tarafından yapılan incelemelerde; 31 Mart 2024 tarihinden sonra farklı tarihlerde işbaşı yaptırılan personeller arasında terör suçlarından hüküm giyenlerin yanı sıra, terör, cinsel taciz, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, uyuşturucu ticareti, ihaleye fesat, hırsızlık gibi suçlardan dolayı adli suç kayıtları olanların dahi yer aldığı tespit edilmiştir. İşe alımlarda yukarıda belirtilen usulsüzlüklerin tespit edilmesi nedeniyle Personel A.Ş. ve Belkent A.Ş. bünyesindeki toplam 112 kişinin iş sözleşmeleri feshedilmiştir" denildi.

4 Kasım 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atanmıştı. - BATMAN