Batman'da mobilya içinde 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama
BATMAN - Batman'da mobilya içerisinde ele geçirilen 13 kilo 530 gram uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda mobilya içerisine gizlenmiş 13 kilo 530 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon neticesinde uyuşturucu maddeleri sevk ettiği tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da 13 Kilo Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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