Batman'da bir otomobilde gümrük kaçağı bin 300 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramada gizli bölmelerde ve koltuk altlarında gizlenmiş halde bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da 1300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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