Batman'da 2 Bin 100 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 2 bin 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

BATMAN - Batman'da polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, şehir girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramalarda 2 bin 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.