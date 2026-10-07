Batman\'da 2 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi, 27 şüpheliye işlem yapıldı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ve Gercüş ilçelerindeki yol kontrol noktalarında 15-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Çalışmalarda 2 bin 770 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 43 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Olaylarla ilgili 27 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.