Batman\'da 24 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Batman'da bir araçta zulalanmış halde 24 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, il girişinde durdurulan bir çekicideki araçlar kontrol edildi. Yapılan aramada, araçlardan birinin tabanına gizlenmiş paketlenmiş un çuvallarında paketler halinde toplam 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - BATMAN