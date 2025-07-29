Batman'da polis ekiplerince durdurulan kamyonette dedektör köpekle yapılan aramada 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Batman'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan kamyonette arama yapıldı. Dedektör polis köpeği ile yapılan aramada kamyonetin önü kısmına zulalanmış 4 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da 4.5 kg Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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