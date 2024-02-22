Batman'da 7 milyon liralık külçe altın ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da 7 milyon liralık külçe altın ele geçirildi

Batman\'da 7 milyon liralık külçe altın ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen bir araçta 7 milyon lira değerinde 3 adet külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan diğer çalışmalarda da çeşitli kaçak eşyalar ele geçirildi ve 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

22.02.2024 20:34
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Batman'da bir araçta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 7 milyon liralık külçe altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri 7 milyon Türk lirası olan birer kiloluk 3 adet külçe altın ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince 6-16 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ise, gümrük kaçağı olduğu değerlendirile 570 paket sigara, 5 adet cep telefonu, 1 adet elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 adet şarj başlığı ve kablosu ele geçirilerek, şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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