Batman\'da 7 milyon liralık külçe altın ele geçirildi

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Batman'da bir araçta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 7 milyon liralık külçe altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulan ve piyasa değeri 7 milyon Türk lirası olan birer kiloluk 3 adet külçe altın ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince 6-16 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda ise, gümrük kaçağı olduğu değerlendirile 570 paket sigara, 5 adet cep telefonu, 1 adet elektrikli süpürge, 34 kilo 750 gram nargile tütünü, 126 adet şarj başlığı ve kablosu ele geçirilerek, şüpheli 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN