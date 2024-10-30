Batman'da Aile Cinayeti: Cansız Bedeller Bulundu

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Batman'da bir villada kadın, eşi ve çocuğunun cansız bedeni bulundu

Hayatını kaybeden aileden gece 02.09'da Whatsapp'ta son paylaşım

BATMAN - Batman'da bir villada kadın, eşi ve çocuğunun cansız bedeni bulundu. Adım ailesinin gece 02.09'da Whatsapp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Tılmerç Mahallesi Rüya Villaları'nda kalan Nesim Adım (32), eşi Tuğba Adım ve çocuğu Ali Ensar Adım'dan haber alamayan yakınları bulundukları adrese geldi. Villaya gelen yakınları, çiftin ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve savcının olay yerinde incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, Adım çiftinin gece 02.09'da Whatsapp'tan paylaşım yaptıkları ortaya çıktı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.