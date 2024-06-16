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Batman'da akıntıya kapılan Suriye uyruklu çobanın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan Suriye uyruklu çobanın cansız bedenine 9 gün sonra ulaşıldı.

Olay, 8 Haziran tarihinde Kozluk ilçesi kırsal Samanyolu Mahallesinde meydana geldi. Serinlemek için mahalledeki sulama kanalına giren Suriye uyruklu çobanın elbiselerini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sulama kanalında akıntıya kapılan çobanın bulunması için Batman AFAD, Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri, Hayrat Arama Kurtarma, Umut Kervanı, Anda Arama Kurtarma, İHH ve Batman Arama Kurtarma ekipleri seferber oldu.

Çobanın cesedi, 9 gün sonra kaybolduğu noktanın 12 kilometre aşağısında suyun içinde bulundu.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

(MHİ-AKK-Y)