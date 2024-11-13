Batman'da Akraba Kavgası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Akraba Kavgası: 3 Yaralı

Batman\'da Akraba Kavgası: 3 Yaralı

Batman'da akraba iki ailenin kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

13.11.2024 11:36
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Batman kent merkezinde akraba iki aile arasında bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay Batman Bayındırlık Mahallesinde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı aileden C.İ., B.İ. ve A.İ. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Akraba Kavgası: 3 Yaralı - Son Dakika

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