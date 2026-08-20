Batman\'da Bacadan Yangın Alarmı

Batman'ın GAP Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki iş yerine ait bacadan yükselen yoğun duman, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, GAP Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın zemin katındaki bir iş yerinin bacasından yoğun duman yükseldi. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bacaya müdahale ederek dumanı kontrol altına aldı.