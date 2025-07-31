Batman\'da Bandrolsüz Sigara Operasyonu

Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri yol kontrolünde yüklü miktarda bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri rutin yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, bin 688 paket bandrolsüz sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konulurken, araçta bulunan 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - BATMAN