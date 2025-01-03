Batman\'da Belediye Otobüsü Şoförlerine Ait Kulübe Ateşe Verildi

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Batman'da belediye otobüsü şoförlerinin kaldığı kulübe, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saat 01.30 sıralarında merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye otobüs şoförlerinin kaldığı kulübe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kulübede maddi hasar meydana geldi.

Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN