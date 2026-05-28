Batman\'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Batman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Petrolkent Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, 20 yaşındaki A.K. bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN