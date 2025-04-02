Batman'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü

Yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Güney Kent Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Cihan Taşar ağır yaralandı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taşar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.