Batman\'da büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, hasar oluştu

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Cevher Sitesi'nin altında bulunan büfede çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangında büfede maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.