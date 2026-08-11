Batman\'da Çocukların Korunması İçin Önemli Çalışmalar

Batman'da çocukların sokakta karşı karşıya kaldığı risklerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, Mayıs 2023'ten bu yana bin 9 çocuğa ulaşıldı.

Batman Valiliği bünyesinde oluşturulan Çocuk Koruma Mobil Ekipleri, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların korunması amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, sosyal çalışma görevlileri, polis ve zabıta ekipleri katılıyor. İki mobil ekip, haftanın 7 günü 16.00-24.00 saatleri arasında kentin yoğun noktalarında denetim gerçekleştiriyor.

Mayıs 2023'ten bu yana yapılan saha taramalarında sokakta çalışan, çalıştırılan, dilenen veya dilendirilen bin 9 çocuğa ulaşıldı. Çocuklara yönelik çalışmalarda 792 çocuk ve ailesine psiko-sosyal destek sağlanırken, 75 çocuk SYDV'ye, 42 çocuk ise Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetine yönlendirildi. Ayrıca 37 çocuk için eğitim tedbiri uygulanırken, 37 çocuk korunmaya ihtiyacı olan çocuk statüsüne alındı.

Çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu 35 çocuk İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bildirilirken, 23 çocuk ve ailesine danışmanlık, 5 çocuğa ise sağlık hizmeti desteği sağlandı.

Yetkililer, çocukların sokaktaki olumsuz koşullardan uzaklaştırılması ve eğitim hayatlarına devam edebilmeleri amacıyla saha taramalarının ve koruyucu çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.