Batman'da diş kliniği saldırısı davasında iki sanık tahliye edildi, aile adalet bekliyor - Son Dakika
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Batman'da diş kliniği saldırısı davasında iki sanık tahliye edildi, aile adalet bekliyor

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Batman\'da diş kliniği saldırısı davasında iki sanık tahliye edildi, aile adalet bekliyor
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Batman'da 9 Kasım 2025'te diş kliniğinde yaşanan silahlı saldırı davasında Ferhat Çelik ve Aydın Çelik tahliye edildi. Saldırıda Murat ve Salih İnsel kardeşler hayatını kaybetti. Aile tahliye kararına tepki gösterdi.

Batman'da 9 Kasım 2025'te bir diş kliniğinde yaşanan, Murat ve Salih İnsel kardeşlerin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada iki sanığın tahliye edilmesine aile tepki gösterdi. Ailenin avukatı Esra Ürgen karara itiraz ederken, anne Filiz İnsel, "Çocuklarımın hakkı yerde kalmasın" dedi.

Davanın son duruşmasının ardından açıklama yapan ailenin avukatı Esra Ürgen, Ferhat Çelik ve Aydın Çelik hakkında tahliye kararı verildiğini söyledi. Ürgen, olayda iki kişinin yaşamını yitirdiğini, üç kişinin ağır, bir kişinin de yaralandığını belirterek karara tepki gösterdi. Ürgen, "Bütün Batman halkının bildiği üzere 9 Kasım 2025 tarihinde müvekkillerim diş kliniklerinde silahlı saldırıya uğradı. Sanıklar Mehmet Fırat Çelik, Aydın Çelik ve Ferhat Çelik, yanlarına iki kişiyi daha alarak olay yerine silahlı şekilde geldi. İki kişi öldü, üç kişi ağır, bir kişi de yaralandı. İki kardeş olay yerinde can verdi, iki kardeş de hayati tehlike oluşturacak şekilde ağır yaralandı. Böyle bir olayda maalesef adalet yerini bulmadı. Sanıklardan Ferhat Çelik ve Aydın Çelik tahliye edildi" diye konuştu.

"Yeni delil bulunmadığı halde tahliye kararı verildi"

Dosyadaki delillerin yeterince değerlendirilmediğini savunan Ürgen, şöyle konuştu:

"Duruşmada, beyanlardaki çelişkiler nedeniyle Aydın Çelik'e, 'İnsel tarafından bu denli darp edildiğini, yumruk atıldığını, dövüldüğünü söylüyorsun ama darp raporunda hiçbir şey çıkmamış' diye sordum. Kendisi cevap verecekken mahkeme başkanı araya girerek, 'Avukat hanım, darp raporunda çıkmayabilir' dedi. Olayın maddi gerçeğini ortaya çıkarmak için çelişkilere ilişkin yönelttiğim sorularda da mahkeme başkanı araya girdi. Bu tutumun maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellediğini düşünüyorum. O gün duruşmadan, bir hukukçu olarak adalet adına utanarak çıktım. Müvekkillerimin aileleriyle birlikte duruşmaya girdik, çıktığımızda ise ailelerin adalete olan inancı ve güveni sarsılmıştı. Batman halkı burada adalet bekliyor. Biz ayrıcalık beklemiyoruz, hakkın ve hukukun yerine getirilmesini istiyoruz."

Tahliye kararının gerekçesini de eleştiren Ürgen, "Geçen celsede tutuklu olan sanıkların bu celsede, dosyada yeni bir delil bulunmadığı halde tahliyesine karar verildi. Bize göre bunun geçerli bir gerekçesi yok. Sanıkların anlatımları birbirleriyle çelişiyor; birbirlerini desteklemeyen ve doğrulamayan beyanlar var. Dosyada somut deliller, adli tıp raporu ve ölü muayene raporu bulunuyor. Buna rağmen Ferhat Çelik ve Aydın Çelik tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Mehmet Fırat Çelik'in beyanlarına da değinen Ürgen, "Bilgi alma tutanağında Mehmet Fırat Çelik'in, amcası Aydın Çelik ile birlikte olay yerine silahlı gittiğini ve olay yerinde kendi silahını ateşlediğini söylediği yer alıyor. Bu hususun üzerinde özellikle durdum ancak değerlendirilmedi. Dosyada mevcut olduğunu belirttiğimiz bu beyanlar da göz önüne alınmadan bugün yapılan duruşmada Ferhat Çelik ve Aydın Çelik tahliye edildi" şeklinde konuştu.

"Oğlum damat olacaktı mürüvvetini göremedim"

Hayatını kaybeden kardeşlerin annesi Filiz İnsel ise gözyaşları içinde konuştu. İnsel, "Evlatlarıma baskın yaptılar. Beş kişi silahla geldi, ateş açtı. Benim iki canım gitti, iki evladım gitti. Üç yaralı da var, ağır yaralılar. Onlar da kurtulamasaydı onları da kaybedecektik. Çocuklarımın hakkı yerde kalmasın. Lütfen başka anneler ağlamasın. Oğlum damat olacaktı, mürüvvetini göremedim. Bir hafta sonra düğünü vardı, her şey hazırdı. Biz adalete güvendik ama adaletin yerini bulduğunu göremedik. Sanıklar bugün serbest bırakıldı, dışarıdalar. Cezalarını almalarını, hakkın yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Ağabey Erdal İnsel de kardeşlerinin hakkını aramayı sürdüreceklerini belirterek, "Murat ve Salih kardeşlerimin hayatı dosyadaki birkaç satırdan ibaret değildir. Verilen tahliye kararını kabul etmiyoruz. İki can kaybının sıradan bir olay gibi görülmesini istemiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Bu dosyaya vicdanla, hukukla ve tarafsızlıkla bakın. Biz susmayacağız. Kardeşlerimizin hakkını hukuk içinde sonuna kadar arayacağız. Murat ve Salih için adalet yerini bulana kadar bu mücadelenin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Ferhat ÇelikAydın Çelik3. SayfaBatmanGüncelSon Dakika

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