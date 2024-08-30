Batman\'da düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı

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Batman'da, oyun oynamak için girdiği düdüklü tencerede sıkışan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Çay Mahallesi 2128. Sokak'taki evlerinde mutfakta oyun oynayan 2 yaşındaki kız çocuğu Eslem E., girdiği düdüklü tencereye sıkıştı. Durumu fark eden ailesi, Eslem'i kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düdüklü tencereyi penseyle keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. - BATMAN