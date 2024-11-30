Batman\'da \'Dur\' İhtarına Uymayan Şüpheli Vuruldu

3.Sayfa

Batman kent merkezinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli şahıs, polisin 3 el havaya ateş açmasına rağmen durmayınca bacağından vurularak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus polis ekiplerinin devriye attıkları sırada 'dur' ihtarı çektikleri şüpheli kişi kaçmaya başladı. Ekiplerin de peşinden koştuğu şahıs 3 el havaya ateş edilmesine rağmen durmayınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemelerinin sürdüğü belirtildi. - BATMAN