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Batman'da güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisi - Son Dakika
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Batman'da güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisi

Batman'da bir inşaatta çalışan işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan 11 katlı binanın çatı katında çalışarak ölüme meydan okudu. Görüntüler, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman\'da güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisi
27.12.2023 - 16:41,
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Batman'da 11 katlı bir binanın çatı katında hiçbir güvenlik önlemi almadan ölüme meydan okurcasına çalışan inşaat işçisi, görenleri hayrete düşürdü.

Batman merkez Yeni Mahalle'de bulunan bir inşaatta kameraya yansıyan görüntülerde, eğimli bir çatıda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisinin adeta canını hiçe saydığı görüldü. Tehlikeli çalışmayı sürdüren inşaat işçisi, zaman zaman çatının ucuna kadar gelerek zorlanarak çalıştı. Tüm bu yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Batman, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da güvenlik önlemi almadan çalışan inşaat işçisi - Son Dakika


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