Batman\'da Ham Petrol Hırsızlığı: 3 Tutuklama

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Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TEPAO) üretim merkezinden 95 ton 184 litre ham petrol çalan 5 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

Batman il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan takip sonucunda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TEPAO) üretim merkezinden 95 ton 184 litre ham petrolü toplama istasyonu yerine haksız kazanç sağlayarak başka şahıslara temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, çalınan akaryakıt ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN