Batman'da havaya tabancayla ateş açan şüpheliyi özel harekat ekipleri arıyor - Son Dakika
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Batman'da havaya tabancayla ateş açan şüpheliyi özel harekat ekipleri arıyor

Batman\'da havaya tabancayla ateş açan şüpheliyi özel harekat ekipleri arıyor
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Batman'ın Şafak Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi tabancayla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri, sokağı güvenlik çemberine alarak şüphelinin yakalanması için çevrede arama başlattı.

Batman'da tabancayla havaya ateş açtığı iddia edilen kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri tarafından arama başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Şafak Mahallesi 3407. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Sokağı güvenlik çemberine alan özel harekat ekipleri, silahlı şüphelinin yakalanması için çevredeki sokaklarda ve bina çatılarında arama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da havaya tabancayla ateş açan şüpheliyi özel harekat ekipleri arıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da havaya tabancayla ateş açan şüpheliyi özel harekat ekipleri arıyor - Son Dakika
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