Batman\'da Hırsızlık Şebekesi Yakalandı

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Batman'da birçok iş yerine girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu market hırsızlığı ve birçok iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerini tespit etti. Araç içerisinde olan K.Y., S.S.Ç., M.F.K. ve F.S., kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN