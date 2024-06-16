Batman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.06.2024 20:31
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Batman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BATMAN - Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Batman - Silvan Üçyolu Malabadi Kavşağı'ndan iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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