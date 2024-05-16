Batman\'da İluh Deresi\'ne düşen kediye yardım eden öğrenci mahsur kaldı

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Batman'da İluh Deresi'ne düşen kediyi kurtaran lise öğrencisi, bu kez kendisi mahsur kaldı. Öğrenci, arkadaşlarının yardımı ile dereden çıktı.

Kent merkezi içinden geçen İluh Deresi'nin Karşıyaka Mahallesi kısmında bir kedi dereye düştü. Dereye düşen kediyi gören vatandaşlar izlemekle yetinirken, okul çıkışı derede kedinin çırpındığını gören bir lise öğrencisi ise çantasını kenara bırakarak kıyafetleriyle dereye indi. Öğrenci, derede mahsur kalan kediyi kurtararak arkadaşlarının da yardımı ile güvenli bir yere aldı. Kurtulan kedi hızla kaçarak kayıplara karışırken, dereden çıkamayan öğrenci bu kez kendisi mahsur kaldı. Dereden çıkamayan öğrencinin yardımına diğer arkadaşları ve vatandaşlar yetişti. Öğrenci, el birliği ile dereden kurtarıldı.

Yusuf Özdal, öğrencinin yaptığı hareketle duygulandığını söyledi. Kimsenin kediyi kurtarmaya cesaret edemediğini belirten Özdal, "Dereye bir kedinin düştüğünü gördük. Oradan geçen bir öğrenci gözünü kırpmadan dereye indi, kediyi kurtardı. Bu sefer de kendisi mahsur kaldı. El birliği ile bizler de çocuğu kurtardık" dedi. - BATMAN