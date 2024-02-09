Batman'da internet dolandırıcılığı operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da internet dolandırıcılığı operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Batman\'da internet dolandırıcılığı operasyonunda 15 kişi tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, bilişim sistemlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılması suçundan aranan 204 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 204 kişiden 15'i tutuklandı, 189 kişi ise serbest bırakıldı.

09.02.2024 15:03
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Batman'da internet üzerinden dolandırıcılık suçundan aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 204 kişiden 15'i i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 204 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 189 kişi serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'da internet dolandırıcılığı operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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