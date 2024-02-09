Batman'da itfaiye eri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi sırtında taşıyarak aşağı indirdi - Son Dakika
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Batman'da itfaiye eri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi sırtında taşıyarak aşağı indirdi

Batman\'da itfaiye eri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi sırtında taşıyarak aşağı indirdi

Batman'da Kantar Köprüsü mevkisinde mahsur kalan bir keçi, itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri, keçiyi sırtına alarak kayalıklardan aşağı indirdi. Kurtarma operasyonunun ardından keçi sahibine teslim edildi.

09.02.2024 11:50  Güncelleme: 11:51
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Batman'da itfaiye eri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi sırtında taşıyarak aşağı indirdi.

Alınan bilgilere göre dün, Kantar Köprüsü mevkisinde dik kayalıklarda mahsur kalan keçiyi alamayan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye dalgıç ekipleri önce bot yardımıyla karşı kayalıklara ulaştı. Sonra ip yardımıyla keçiye ulaşarak mahsur kalan keçiyi bir itfaiye eri sırtına alıp kaldığı yerden aşağı indirdi.

Başarılı geçen kurtarma operasyonunun sonunda keçi, sahibine teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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