Batman'da izinsiz gösterilerde polise taş ve molotof atan 5 kişi tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine kayyum atanması sonucu terör yandaşları izinsiz gösteride bulunarak polise taş ve molotofla saldırdı. Olaylara karıştığı tespit edilen 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da İzinsiz Gösterilere Katılan 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?