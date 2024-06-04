Batman'da JASAT Operasyonuyla Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Batman'da JASAT Operasyonuyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Batman'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kılık değiştirerek takibe aldığı çok sayıda suçtan aranan şüpheliyi filmleri aratmayan bir operasyonla yakaladı. Şüpheli, uzun süren takibin ardından kent merkezi girişinde durduruldu ve gözaltına alındı.

04.06.2024 18:41
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Batman'da JASAT kılık değiştirerek takibe aldığı çok sayıda suçtan aranan şüpheliyi filmleri aratmayan operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çok sayıda suçtan hakkında yakalaması bulunan şüphelinin 72 ABZ 993 plakalı lüks otomobille Kozluk istikametinden kent merkezine geldiğini belirledi. Şüpheliyi yakalamak için doğalgaz servis kılığına giren JASAT ekipleri, uzun süren takipten sonra kent merkezi girişinde Yeni Sanayi Kavşağı'nda şüpheli otomobilin önünü kesti. Durumu fark eden şüpheli kendisini otomobilin içine kilitledi.

JASAT ekiplerinin tüm ısrarlarına şüpheli otomobilden inmedi, Kozluk istikametine doğru kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından sürücü otomobilden indirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Şüphelinin jandarma işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da JASAT Operasyonuyla Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da JASAT Operasyonuyla Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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