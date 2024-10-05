Batman\'da Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu

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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda farklı miktarlarda kaçak elektronik eşya ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; kaçak telefon satışı yapıldığı tespit edilen 2 farklı adreste 17 adet cep telefonu, 195 adet şarj kablosu, 179 adet şarj adaptörü, 1 adet kaçak cep telefonlarının IMEI numaralarının değiştirilmesinde kullanılan programların yüklü bulunduğu lap top ele geçirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BATMAN