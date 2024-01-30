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Batman'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Batman'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Batman\'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda silahlar, uyuşturucu, kaçak sigara ve elektronik eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyet işlemleri devam ediyor.

30.01.2024 17:09
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Batman'da polis ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

13 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda; 4 şarjör ve 122 mermisi ile birlikte 1 uzun namlulu kalaşnikof silah, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve bunlara ait mermi, 1 pala olarak isimlendirilen kesici alet, 18 kaçak cep telefonu, 6 bin 455 paket kaçak sigara, 81 adet kaçak elektronik sigara bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'da kaçakçılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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