Batman\'da kadayıf tepsileri arasında esrar sevkiyatı

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Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonette kadayıf tepsileri arasında uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ortaya çıktı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı alan polis ekipleri, kentin girişlerinde operasyon hazırlığı yaptı. Polis, kent girişinde bir aracı durdurdu arkasından gelen aracı da durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan ikinci araç kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu yakalan kamyonette yapılan aramada bagaj kısmında bulunan kadayıf dolu tepsiler arasında 17 kilo 409 gram esrar ele geçirildi.

Diğer araçta yapılan aramada ise 208 bin 10 TL nakit para ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN