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Batman'da kamyonla kaçak sigara sevkiyatı yapan 2 kişi yakalandı, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf istikametinden Batman şehir merkezine kamyonla kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Batman girişindeki Hasankeyf kavşağında durdurulan kamyonda arama yapıldı. Kamyon kasasında yapılan aramalarda çuvallara istiflenmiş 7 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsü ve beraberindeki kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. - BATMAN