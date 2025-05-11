Batman'da Karga Yavruları Kurtarıldı

Batman'da ağaçtan düşen karga yavruları itfaiye ekiplerince yerine bırakıldı

BATMAN - Batman'da ağaçtaki yuvalarından düşen iki karga yavrusu, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmaları sonucu yangın merdiveniyle yerine bırakıldı.

Turgut Özal Caddesi'nde ağaçtaki yuvalarından düşün iki yavru kargayı fark eden 19 yaşındaki Celal Kolkaldıran, önce bir kutuya koydu, daha sonra onlara eliyle su verdi. Kolkaldıran, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yavru kargalar, itfaiye erleri tarafından yangın merdiveni yardımıyla yerine yerleştirdi.

Yoldan geçtiği sırada ağaçtan önüne iki yavru karga düştüğünü fark ettiğini söyleyen Kolkaldıran,"Hemen bir kartona koyup onlara elimle su verdim, ardından itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi.