Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sağlık Mahallesi Garzan Caddesi'nde O.S. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle O.S. (32), kullandığı araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Kaza: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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