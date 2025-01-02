Batman'da Kediye Saldırı: Sosyal Medyada Paylaşıldı - Son Dakika
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Batman'da Kediye Saldırı: Sosyal Medyada Paylaşıldı

Batman\'da Kediye Saldırı: Sosyal Medyada Paylaşıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde bir kişi, bir kediyi kilitli parke taşıyla vurup öldürmeye çalıştığı anları sosyal medyada paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yaralı kedi tedavi altına alındı.

02.01.2025 16:01  Güncelleme: 16:09
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Batman'da 1 kişi savunmasız bir kediyi kilitli parke taşıyla vurarak öldürmeye çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Beşiri ilçesinde 1 kişi savunmasız bir şekilde duran bir kediye kilitli parke taşı ile vurarak öldürmeye çalıştığı anları cep telefonu ile kaydettiği belirtildi. Şüpheli, daha sonra da kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Durumun bildirilmesi üzerine Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı incelemede kediye vurarak sosyal medya hesabından paylaşan kişinin Mehmet Şerif Angay olduğunu belirledi. Olayın Eskihamur köyü Nejan Yaylasında meydana geldiğini belirleyen jandarma ekipleri yaralı olarak bulduğu kediyi Batman'a getirerek Beşiri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti. Beşiri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kediyi Batman Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti. Yaralı kedi burada tedavi altına alındı.

Batman Cumhuriyet Savcılığınca şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı, konu ile ilgili tahkikat sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Kediye Saldırı: Sosyal Medyada Paylaşıldı - Son Dakika

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