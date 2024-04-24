Batman'da Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Yaya Geçidinde Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Batman'da Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Yaya Geçidinde Çarptı: 4 Yaralı

Batman\'da Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Yaya Geçidinde Çarptı: 4 Yaralı

Batman'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde 8 aylık bir bebeğin bulunduğu pusetin parçalandığı ve yolun ulaşıma kapandığı görülüyor. Yaralı 3 kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

24.04.2024 16:18  Güncelleme: 16:21
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Batman'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobilin yaya geçidinde çarptığı biri bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan Petrol City Alışveriş Merkezi önünde dün akşam saatlerinde 34 ER 1081 plakalı Audi marka otomobili ile kırmızı ışık ihlali yapan Müslüm Cankurt (38) yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kaza anı olay yeri yakınındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, çarpmanın etkisi ile pusette bulunan 8 aylık bebek ile Zelal Sevdi, Belinay Berfin Günenç ve Elif Erpolat'ın savrulduğu görülüyor. Görüntülerin devamında, çarpmanın şiddeti ile bebeğin bulunduğu puset parçalanarak havalandığı ve sonrasında yolun ulaşıma kapandığı da yer alıyor.

Kaza sonrası Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı 3 kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Yaya Geçidinde Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil Yaya Geçidinde Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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