Batman\'da Kış Lastiği Denetimi

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Batman'da emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

Yapılan denetimlerin ardından bilgi veren Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mustafa Adıgüzel, "Bilindiği üzere ülkemiz genelinde olduğu gibi Batman Valiliğimizin aldığı kararla 1 Aralık 2024 ve 1 Nisan 2025 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanım zorunludur. Kış lastiği sadece karlı günlerde değil çamurlu, buzlu ve yağmurlu günlerde de iyi bir yol tutuş ve fren mesafesini kısaltmak gibi sürüş güvenliğine katkı sağlamaktadır. Batman İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimizde farklı noktalarda kış lastiği denetimlerimiz devam etmektedir, bütün sürücülerimize iyi yolculuklar dileriz" dedi. - BATMAN