Sokak köpeklerinin saldırmadığını anlatırken kendini kaydeden koşucuya iki köpek saldırdı - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin saldırmadığını anlatırken kendini kaydeden koşucuya iki köpek saldırdı

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Batman'da havalimanı yolunda koşan bir vatandaş, cep telefonuyla çektiği videoda sokak köpeklerini övüp insanlara zarar vermediklerini söylerken refüjdeki iki köpeğin saldırısıyla karşılaştı. Yaşananlar, vatandaşın telefon kamerasına kaydedildi.

Batman'da havalimanı yolunda koşu yaparken sokak köpeklerini öven ve saldırmadıklarını söyleyerek video çeken vatandaş, aynı saniyede refüjde bulunan iki köpeğin saldırısına uğradı. O anlar, vatandaşın kendi cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÖPEKLERİ SAVUNURKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Batman Havalimanı yolunda meydana geldi. Koşu yaptığı sırada cep telefonuyla kendisini kaydeden bir vatandaş, sokak köpeklerini savunarak köpeklerin insanlara saldırmadığını dile getirdi.

O ANLAR KAMERADA

Konuşmasında köpekleri öven vatandaş, bu sırada refüjde bekleyen iki köpeğin saldırısıyla karşılaştı. Vatandaşın konuşması ve ardından yaşanan saldırı anları, elindeki cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    herkes iddiasından imtihan edilir. o yüzden büyük konuşmamak, köşeli konuşmamak gerek. Allahı unutmamak gerek en önemlisi 1 0 Yanıtla
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