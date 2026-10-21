Sokak köpeklerinin saldırmadığını anlatırken kendini kaydeden koşucuya iki köpek saldırdı

Sokak köpeklerinin saldırmadığını anlatırken kendini kaydeden koşucuya iki köpek saldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da havalimanı yolunda koşan bir vatandaş, cep telefonuyla çektiği videoda sokak köpeklerini övüp insanlara zarar vermediklerini söylerken refüjdeki iki köpeğin saldırısıyla karşılaştı. Yaşananlar, vatandaşın telefon kamerasına kaydedildi.
Batman'da havalimanı yolunda koşu yaparken sokak köpeklerini öven ve saldırmadıklarını söyleyerek video çeken vatandaş, aynı saniyede refüjde bulunan iki köpeğin saldırısına uğradı. O anlar, vatandaşın kendi cep telefonu kamerasına yansıdı.
KÖPEKLERİ SAVUNURKEN SALDIRIYA UĞRADI
Olay, Batman Havalimanı yolunda meydana geldi. Koşu yaptığı sırada cep telefonuyla kendisini kaydeden bir vatandaş, sokak köpeklerini savunarak köpeklerin insanlara saldırmadığını dile getirdi.
O ANLAR KAMERADA
Konuşmasında köpekleri öven vatandaş, bu sırada refüjde bekleyen iki köpeğin saldırısıyla karşılaştı. Vatandaşın konuşması ve ardından yaşanan saldırı anları, elindeki cep telefonunun kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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