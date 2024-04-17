Batman\'ın Sason ilçesinde kurt 10 koyunu telef etti

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Batman'ın Sason ilçesinde ağıla giren kurt, 10 koyunu telef etti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilevler Mahallesi'nde sabah ağıla gittiğinde 10 koyunun telef olduğunu, 1 koyunun da yaralandığını gören Nazmi Atalay, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından telef olan hayvanların iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldüğü öğrenildi. - BATMAN