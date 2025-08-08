Batman\'da Kuyuya Düşen Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Batman'da 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Güvercin köyü mevkiinde meydana geldi. Merada otlayan keçi, bir anda yaklaşık 5 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü. Keçinin sahibi, kuyudan gelen sesler üzerine durumu fark etti ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Batman Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, halat kullanarak keçiyi güvenli bir şekilde kuyudan çıkardı. Başarılı operasyonun ardından sağlığı iyi olan keçi, sahibine teslim edildi. - BATMAN